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Врач поделился простой техникой дыхания, которая может защитить от болезней

Врач поделился простой техникой дыхания, которая может защитить от болезней
Простая техникв дыхания может защитить от болезней
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Врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о простой технике дыхания, которая поможет улучшить общее самочувствие, а также защититься от различных заболеваний.

Техника довольно проста – нужно дышать через нос.

Дыхание через нос действительно может улучшить функцию лёгких, кровеносных сосудов и даже пространственное восприятие, а также может защитить вас от болезней. Дыхание носом может быть одним из самых простых способов улучшить своё здоровье и благополучие.

Ссылаясь на недавнее исследование, доктор Мосли подробно рассказал о том, как дыхание через нос связано с улучшением здоровья мозга. По его словам, в ходе эксперимента 22 добровольца проходили тест на память, в то время как учёные следили за их мозгом. Результаты показали, что мозг участников работал лучше именно тогда, когда те дышали через нос.

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Это может быть связано с тем, что носовое дыхание повышает уровень оксида азота, что, в свою очередь, увеличивает приток крови к лёгким, повышая уровень кислорода в крови.

Такой механизм, по мнению врача, позволяет снизить кровяное давление, улучшить когнитивные функции и помогает иммунной системе бороться с вирусами и бактериями.

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