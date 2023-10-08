В Кении почти 100 школьниц заболели загадочной болезнью

Десятки школьниц в Кении были госпитализированы с загадочной болезнью. Местные СМИ сообщают, что 95 учениц школы Святой Терезы в Эреги были внезапно парализованы.

Сейчас время врачи не могут понять, что спровоцировало внезапную вспышку заболевания. Образцы крови и мочи пострадавших девочек были отправлены в лаборатории.

Читайте также: Медики выяснили причину большинства болезней сосудов и сердца

Некоторые эксперты предположили, что это не болезнь, а случай массовой истерии. По данным местных новостных агентств, руководители образования также заявили, что есть опасения, что «большинство симулирует свою болезнь», поскольку до экзаменов в конце года осталось всего несколько недель.

Сьюзен Нахумича, премьер-министр здравоохранения страны, заявила, что среди учениц женской средней школы Святой Терезы в Эреги не выявлено никаких возбудителей. Проведены пять тестов, дополнительные образцы были отправлены в Кенийский медицинский научно-исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.