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Перечислены девять ключевых признаков, указывающих на дефицит витамина D в организме

Перечислены девять ключевых признаков, указывающих на дефицит витамина D в организме
Признаки дефицита витамина D
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Недостаток «солнечного» витамина может вызвать ряд неприятных симптомов. На какие признаки следует обратить внимание, рассказали специалисты Центра здоровья Университета Небраски.

Витамин D помогает организму усваивать и использовать кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей и зубов, а также нормальной работы сердца. Микроэлемент важен для свёртывания крови, укрепления иммунной системы и роста мышц.

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На дефицит витамина D в организме указывают девять ключевых признаков:

  • усталость;
  • плохой сон;
  • боль в костях;
  • депрессия или чувство грусти;
  • выпадение волос;
  • мышечная слабость;
  • потеря аппетита;
  • частые простуды;
  • бледность кожи.
Если устранить дефицит витамина D естественными способами не получается, то следует подумать о приёме пищевых добавок. Но здесь необходима консультация врача.
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