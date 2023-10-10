Перечислены девять ключевых признаков, указывающих на дефицит витамина D в организме
Недостаток «солнечного» витамина может вызвать ряд неприятных симптомов. На какие признаки следует обратить внимание, рассказали специалисты Центра здоровья Университета Небраски.
Витамин D помогает организму усваивать и использовать кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей и зубов, а также нормальной работы сердца. Микроэлемент важен для свёртывания крови, укрепления иммунной системы и роста мышц.
На дефицит витамина D в организме указывают девять ключевых признаков:
- усталость;
- плохой сон;
- боль в костях;
- депрессия или чувство грусти;
- выпадение волос;
- мышечная слабость;
- потеря аппетита;
- частые простуды;
- бледность кожи.
Если устранить дефицит витамина D естественными способами не получается, то следует подумать о приёме пищевых добавок. Но здесь необходима консультация врача.
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