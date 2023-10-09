Реже, чем вы думаете: дерматолог рассказала, как часто нужно принимать душ

Многие люди принимают душ ежедневно, но это плохая практика, считает Мэри Стивенсон, доцент кафедры дерматологии в NYU Langone Health в Нью-Йорке.

По словам эксперта, принимать душ следует каждые два-три дня в зависимости от вашего образа жизни. К этим факторам относятся тип кожи, возраст и уровень активности. Однако если вы каждый день занимаетесь спортом, то, конечно, смывать с себя пот нужно после каждой тренировки.

Помимо частоты важна и техника мытья, говорит дерматолог.

Люди обычно намыливают все своё тело, в чём нет необходимости. На самом деле мыло нужно только для подмышек, паха и ног.

Мэри Стивенсон объясняет, что чрезмерное, то есть ежедневное использование мыла разрушает естественный защитный слой кожи.