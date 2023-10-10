Финал триатлонного сезона России в Сочи собрал 6500 участников из разных городов

С 6 по 8 октября на Федеральной территории «Сириус» (Сочи) прошёл фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Мероприятие собрало 6500 участников и 17 000 болельщиков из 77 регионов России.
В рамках фестиваля состоялись женские и детские забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по триатлону на дистанциях 113 км, SPRINT и OLYMPIC, а также главная триатлонная гонка сезона – IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.
Фестиваль стартовал с заплывов на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили: участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Имеретинского порта. Также в пятницу прошёл детский забег STARKIDS на 500 м и 1000 м, а завершением первого дня фестиваля стал женский забег IRONLADY на 5 км.
Финал триатлонного сезона России собрал 6500 участников из 393 городов
Фото: пресс-служба
Суббота и воскресенье были посвящены триатлонным гонкам. В субботу, 7 октября, первыми на старт вышли участники главной гонки сезона – IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023, к которой триатлеты готовились целый сезон. В рамках соревнований они преодолели 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега.
Помимо этого, в субботу свои силы попробовали и участники гонки на дистанции 113 км, которая включает в себя 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега. В этот же день профессионалы боролись за призовые места на чемпионате России на длинной дистанции, победителями которого стали Илья Прасолов и Юлия Голофеева.
Завершением спортивного фестиваля стали триатлонные гонки на дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10,5 км бег) и самой короткой – SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег).