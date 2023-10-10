Финал триатлонного сезона России в Сочи собрал 6500 участников из разных городов

С 6 по 8 октября на Федеральной территории «Сириус» (Сочи) прошёл фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Мероприятие собрало 6500 участников и 17 000 болельщиков из 77 регионов России.

В рамках фестиваля состоялись женские и детские забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по триатлону на дистанциях 113 км, SPRINT и OLYMPIC, а также главная триатлонная гонка сезона – IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.

Среди участников рекордное для одного фестиваля количество параатлетов – более 50 человек на разных дистанциях. Также в детском забеге приняли участие 10 детей с синдромом Дауна.

Фестиваль стартовал с заплывов на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили: участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Имеретинского порта. Также в пятницу прошёл детский забег STARKIDS на 500 м и 1000 м, а завершением первого дня фестиваля стал женский забег IRONLADY на 5 км.

Финал триатлонного сезона России собрал 6500 участников из 393 городов Фото: пресс-служба

Суббота и воскресенье были посвящены триатлонным гонкам. В субботу, 7 октября, первыми на старт вышли участники главной гонки сезона – IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023, к которой триатлеты готовились целый сезон. В рамках соревнований они преодолели 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега.

Помимо этого, в субботу свои силы попробовали и участники гонки на дистанции 113 км, которая включает в себя 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега. В этот же день профессионалы боролись за призовые места на чемпионате России на длинной дистанции, победителями которого стали Илья Прасолов и Юлия Голофеева.

Завершением спортивного фестиваля стали триатлонные гонки на дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10,5 км бег) и самой короткой – SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег).

Фестиваль в «Сириусе» считается одним из самых живописных с точки зрения трасс: плавательный этап в бухте Имеретинского порта, маршрут велоэтапа начинался на побережье, а затем уходил в горы по олимпийской трассе Адлер – Красная Поляна, а беговой этап прошёл по берегу Чёрного моря.