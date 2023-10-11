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Самая пожилая парашютистка в мире умерла через несколько дней после рекордного прыжка

Самая пожилая парашютистка в мире умерла через несколько дней после рекордного прыжка
Умерла самая пожилая парашютистка в мире
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Долгожительница Дороти Хоффнер, которая стала самой пожилой парашютисткой, скончалась. Она умерла в понедельник, 9 октября, в возрасте 104 лет, пишет Insider.

1 октября жительница Чикаго совершила прыжок с парашютом в тандеме с тренером. Женщина побила рекорд 103-летней Линнии Ингегард Ларссон из Швеции, установленный в мае 2022 года. Сейчас заявка Дороти Хоффнер находится на рассмотрении в Книге рекордов Гиннеса.

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Женщину обнаружили мёртвой сотрудники жилого комплекса для престарелых Брукдейл-Лейк-Вью в Чикаго. По всей видимости, она умерла во сне.

Хоффнер, совершившая свой первый прыжок с парашютом пять лет назад, когда ей было 100 лет, в декабре должна была отпраздновать своё 105-летие. Она планировала совершить полёт на воздушном шаре, чтобы отметить это событие.

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