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Дерматолог раскрыла секрет, как выглядеть моложе своих лет с минимальными усилиями

Дерматолог раскрыла секрет, как выглядеть моложе своих лет с минимальными усилиями
Как выглядеть моложе своих лет
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Сертифицированный дерматолог Линдси Зубрицки поделилась в своих соцсетях тремя простыми правилами, которые замедляют преждевременное старение кожи. Они не требуют серьёзных усилий.

Во-первых, по словам эксперта, нужно отказаться от загара: как на солнце, так и в солярии.

Каждый раз, когда наша кожа загорает, это фактическое повреждение ДНК. УФ-лучи, несомненно, являются главным виновником быстрого старения.

Во-вторых, нужно оказаться от курения, в том числе вейпинга. Вредная привычка вызывает воспалительную реакцию в организме и выработку ферментов, которые расщепляют коллаген в коже.

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Наконец, Линдси Зубрицки рекомендует применять последовательный режим ухода за кожей с SPF (фактором защиты от солнца) и ретиноидами.

Эти два ингредиента выполняют 90% работы, когда дело доходит до старения.
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