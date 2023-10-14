107-летняя жительница США поделилась своим секретом долголетия

Эдна Уолмсли, родившаяся в 1916 году, пережила две мировые войны и две глобальные пандемии. Она поделилась секретом своего долголетия.

По её словам, он довольно прост – нужно иметь хороший аппетит. Вдова, которая сейчас проживает в доме престарелых Pendle Brook в Освальдтвистле, известна тем, что её почти никогда не видели без чашки чая под рукой.

Я прожил долго, не так ли? Секрет долгой жизни в том, что у меня всегда была хорошая еда и хороший аппетит.

У Эдны Уолмсли трое детей, трое внуков и четверо правнуков. Долгожительница любит чтение, поэзию и кроссворды и до сих пор может декламировать стихи, которые выучила в школе. В возрасте 90 лет она увлекалась йогой и была заядлой путешественницей: посетила Вену, Дюссельдорф и даже отправилась в одиночное путешествие в Индию.