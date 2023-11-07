Врач-трихолог рассказала, чем может быть вызвана потеря волос и когда обращаться к врачу

Множество заболеваний и состояний могут спровоцировать выпадение волос. Врач-дерматовенеролог, трихолог клиники Medical On Group в городе Подольск Татьяна Пичугина рассказала, чем вызвана потеря волос на голове и когда следует обращаться за помощью к врачу.

Потеря волос на голове у мужчин и у женщин может быть вызвана:

изменениями в работе эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, яичников, надпочечников, яичек, гипофиза, гипоталамуса);

дефицитными состояниями (недостаточность витаминов, микроэлементов, белка);

стрессом (как острым, так и хроническим);

неправильным уходом (химическое, механическое, физическое воздействие на волосы и кожу головы).

При чрезмерном выпадении волос во время мытья или укладки или при обнаружении волос на подушке нужно обращаться к врачу. Заболеваниями кожи головы занимается трихолог.

Читайте также: Трихолог раскрыла доступные методы борьбы с облысением

Врач этой специальности выслушает жалобы, расспросит об имеющихся заболеваниях, образе жизни, привычках, осмотрит при помощи специального оборудования кожу головы, стержни и луковицы волос и уже в соответствии с этими данными сформирует индивидуальный план обследования и дальнейшего лечения.