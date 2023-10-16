Мужчина ослеп на один глаз после приёма виагры

В Иране 32-летний мужчина ослеп на один глаз после приёма виагры. О необычном случае сообщили медики из Тегерана – они предоставили убедительные доказательства, что использование препарата может вызвать опасные для здоровья побочные реакции.

Мужчина принял огромную дозу силденафила, основного ингредиента виагры. Почти сразу после этого он потерял зрение на правый глаз. Несмотря на попытки восстановить его зрение, повреждения были слишком обширными.

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Силденафил борется с импотенцией, усиливая приток крови к половому члену за счёт расслабления кровеносных сосудов. Считается, что в некоторых случаях этот эффект может непреднамеренно повредить другие чувствительные сосуды в организме, например, в глазах.

В последнем случае мужчина внезапно потерял зрение через три часа после приёма 100 миллиграммов силденафила. Это максимальная доза препарата, вдвое превышающая рекомендуемую.