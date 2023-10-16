Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко раскрыли пол будущего ребёнка

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко устроили гендерную вечеринку и раскрыли пол будущего ребёнка. Видео с мероприятия они разместили в социальных сетях.

«Мы тебя очень любим и ждём, малыш. Получился такой милый, интересный, волнительный и поистине семейный праздник-сюрприз», — написала Анастасия Костенко.

Судя по кадрам, гендер-пати прошло в загородном доме. Зону, где состоялся праздник, украсили воздушными шарами и игрушками, Детей и взрослых развлекал ведущий.

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В конце вечеринки стало понятно, что у пары будет мальчик. Об этом свидетельствовали синий дым и мишура голубого цвета.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в браке с 2018 года, у пары уже есть трое детей (две девочки — Милана и Ева — и мальчик Алексей). От первого брака у футболиста также есть дочь Ангелина.