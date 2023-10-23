Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Учёный поделился простым тестом, который может предсказать продолжительность жизни

Учёный поделился простым тестом, который может предсказать продолжительность жизни
Простой тест предсказывает долголетие
Аудио-версия:
Комментарии

Профессор Рут Мело из Университета Сан-Паулу в Бразилии рассказал о простом тесте, который может предсказать продолжительность жизни. По его словам, он является хорошим показателем старческой астении, или слабости.

Речь идёт о тесте «сидеть-стоять»: нужно пять раз встать и сесть на обычный стул. Если человек не способен выполнить это упражнение в быстром темпе, то это может говорить о развитии старческой астении – состояния, которое увеличивает вероятность падений.

Читайте также:
107-летняя жительница США поделилась своим секретом долголетия

Как отмечает эксперт, улучшить показатели можно с помощью физической активности. Рут Мело рассказал о своём исследовательском проекте, в котором участвовали пожилые женщины. В течение трёх месяцев дважды в неделю они занимались пилатесом, что привело к увеличению силы нижней части тела и улучшению динамического баланса.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android