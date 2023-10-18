Эксперты объяснили, как кофе и пиво могут спасти вас от выпадения волос

В осенние месяцы многие мужчины и женщины замечают чрезмерное выпадение волос. Бороться с ним можно с помощью двух напитков, пишет FitForFun со ссылкой на экспертов.

Отметим, выпадение до 100 волос в день является нормой. Потеря волос может быть вызвана генетическими факторами, стрессом или гормональными нарушениями.

Читайте также: Трихолог раскрыла доступные методы борьбы с облысением

Два популярных напитка могут стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение. Речь идёт о кофе и пиве. Но при этом пить их не нужно.

Кофе содержит важные минералы, такие как кальций и магний, которые поддерживают рост волос. Также кофеин стимулирует кровообращение в коже головы. Нужно сделать кофе, затем нанести его на корни волос, помассировать, а затем смыть. Процедуру рекомендуется повторять не реже одного раза в месяц.

Основными ингредиентами пива являются вода, солод и хмель. В напитке много витаминов и минералов, в том числе B1, B2, B6, биотин, ниацин, фолиевая и пантотеновая кислоты, которые поддерживают рост волос. Пиво необходимо нанести на волосы и оставить на 20 минут. Такой метод не следует использовать слишком часто, поскольку алкоголь в пенном виде может повредить корни волос из-за закисления.