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Можно принять за простуду: врач назвал «невидимый» симптом смертоносного типа рака

Можно принять за простуду: врач назвал «невидимый» симптом смертоносного типа рака
Врач назвал «невидимый» симптом смертоносного рака
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Рак является одной из основных причин смертности в мире. Фиона Хэзелл, исполнительный директор Leukemia UK, в беседе с Express рассказала, что лейкемия – смертоносный тип рака крови – может вызывать «невидимые» симптомы.

Одним из наиболее частых симптомов лейкемии является усталость: более 50% пациентов сообщают о чувстве крайней усталости, истощения.

Такая усталость длится очень долго и не проходит даже после отдыха. Эксперт добавила, что люди часто игнорируют такой симптом, принимая его за менее серьёзные заболевания — например, простуду. Фиона Хэзелл советует людям прислушиваться к своему телу и проконсультироваться с врачом, если усталость не проходит длительное время.

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Также о лейкемии могут свидетельствовать легко появляющиеся синяки и кровотечения, высокая температура, необъяснимая потеря веса, одышка, увеличение лимфатических узлов.

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