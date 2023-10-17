Можно принять за простуду: врач назвал «невидимый» симптом смертоносного типа рака

Рак является одной из основных причин смертности в мире. Фиона Хэзелл, исполнительный директор Leukemia UK, в беседе с Express рассказала, что лейкемия – смертоносный тип рака крови – может вызывать «невидимые» симптомы.

Одним из наиболее частых симптомов лейкемии является усталость: более 50% пациентов сообщают о чувстве крайней усталости, истощения.

Такая усталость длится очень долго и не проходит даже после отдыха. Эксперт добавила, что люди часто игнорируют такой симптом, принимая его за менее серьёзные заболевания — например, простуду. Фиона Хэзелл советует людям прислушиваться к своему телу и проконсультироваться с врачом, если усталость не проходит длительное время.

Также о лейкемии могут свидетельствовать легко появляющиеся синяки и кровотечения, высокая температура, необъяснимая потеря веса, одышка, увеличение лимфатических узлов.