В России хотят запретить курение вейпов в общественных местах

МЧС России предложило внести изменения в правила противопожарного режима в РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас инициатива проходит процедуру общественных обсуждений.

Ведомство предложило ограничить места для курения вейпов. Если проект одобрят в правительстве, употреблять электронные сигареты можно будет только в специально отведённых для этого местах, которые обозначаются знаком «Место курения».

В проекте документа указано, что постановление с изменениями может вступить в силу 1 марта 2025 года.

Ещё раз обозначим, что это лишь проект документа. Общественное обсуждение завершится 7 ноября, а изменения вступят в силу только после одобрения правительством России.