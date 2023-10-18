Мьюинг: врачи назвали опасные последствия популярного упражнения

В Сети набирает популярность упражнение под названием «мьюинг», которое, как утверждается, может изменить линию подбородка. Эксперты WebMD рассказали, чем опасна такая практика.

В основе мьюинга лежит особая техника расположения языка во рту. Нужно закрыть рот, а язык полностью прижать к нёбу. Некоторые люди советуют произносить звук «нь», что позволит языку найти правильное положение во рту.

Не существует серьёзных исследований, подтверждающих, что мьюинг может изменить форму линии подбородка или помочь решить другие проблемы. Между тем, по словам экспертов, такое упражнение может привести к различным осложнениям, среди которых:

неправильное расположение зубов;

изменение прикуса;

боль в височно-нижнечелюстном суставе;

нежелательное изменение формы лица;

шатающиеся зубы из-за смещения или давления.