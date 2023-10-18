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Мьюинг: врачи назвали опасные последствия популярного упражнения

Мьюинг: врачи назвали опасные последствия популярного упражнения
Опасные последствия популярного упражнения мьюинга
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В Сети набирает популярность упражнение под названием «мьюинг», которое, как утверждается, может изменить линию подбородка. Эксперты WebMD рассказали, чем опасна такая практика.

В основе мьюинга лежит особая техника расположения языка во рту. Нужно закрыть рот, а язык полностью прижать к нёбу. Некоторые люди советуют произносить звук «нь», что позволит языку найти правильное положение во рту.

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Не существует серьёзных исследований, подтверждающих, что мьюинг может изменить форму линии подбородка или помочь решить другие проблемы. Между тем, по словам экспертов, такое упражнение может привести к различным осложнениям, среди которых:

  • неправильное расположение зубов;
  • изменение прикуса;
  • боль в височно-нижнечелюстном суставе;
  • нежелательное изменение формы лица;
  • шатающиеся зубы из-за смещения или давления.
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