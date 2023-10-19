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На Россию надвигается тройная эпидемия вирусов

Российские врачи предупредили о надвигающейся тройной эпидемии вирусов
На Россию надвигается тройная эпидемия вирусов
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Медики предупредили о наступающей тройной эпидемии вирусных инфекций, которая ожидает страну в ближайший сезон. Об этом сообщает РИА-Новости, ссылаясь на слова заведующей кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елены Эсауленко.

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По словам эксперта, в России будут одновременно распространяться сезонные вирусы, грипп, а также COVID-19. Симптомы всех этих заболеваний очень похожи, что затрудняет постановку правильного диагноза. Кроме того, врачам необходимо учитывать возможность развития тяжёлых форм болезней, присоединения бактериальных инфекций и обострения хронических заболеваний.

Несмотря на надвигающуюся тройную эпидемию вирусов, Елена Эсауленко отметила, что медицинские работники полностью готовы к предстоящему сезону.

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