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«Не надо так делать»: врач скорой помощи объяснил, почему опасно дышать над картошкой

«Не надо так делать»: врач скорой помощи объяснил, почему опасно дышать над картошкой
Почему опасно дышать над картошкой
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Во время болезни некоторые люди используют старый «бабушкин» метод – дышат над картошкой. Врач скорой помощи Дмитрий Молодой предупредил, что такой способ лечения может быть опасен.

По словам эксперта, ингаляции над картошкой практически бесполезны, а в некоторых случаях могут нанести вред здоровью.

Лечебный эффект тёплого пара значительно преувеличен. Он практически никак не работает. Да, он увлажняет слизистую и может принести некое облегчение. Но он совсем не лечит.
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Дмитрий Молодой отмечает, что есть гораздо безопасные способы увлажнить слизистую. Например, включить в комнате увлажнитель.

Описано достаточно большое количество случаев, когда дети получали ожоги во время такой процедуры. Ещё раз: это бесполезно и может быть опасно. Пожалуйста, не надо так делать.
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