В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на вегетарианство и сыроедение для детей. С такой инициативой она обратилась в Госдуму, пишет RT.

Ирина Волынец выразила озабоченность относительно популяризации альтернативных пищевых привычек среди детей и его отрицательных последствий для их здоровья. По словам омбудсмена, при вегетарианстве возникает дефицит важных питательных веществ, включая витамины В12 и D, железо, цинк, кальций, йод. Недостаток этих нутриентов может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе вызвать задержку развития, анемию, нарушение моторики, гормонального фона.

Ирина Волынец отметила, что некоторые родители переводят своих детей на вегетарианство и сыроедение, не имея на это никаких медицинских показаний. Она предложила закрепить на законодательном уровне такой рацион питания среди детей.