Доктор медицинских наук дала простые советы, которые помогут поддержать иммунитет осенью

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Для защиты организма от сезонных инфекций важно создать условия для хорошей иммунной защиты. Доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская рассказала, какие привычки помогут поддержать иммунитет осенью.

Внести изменения в рацион питания

Знали ли вы, что 80% иммунной системы находится в кишечнике? Следовательно, укрепление нашей иммунной системы напрямую связано со здоровьем кишечника.

Светлана Каневская советует ввести в рацион питания продукты, которые обладают пребиотическими свойствами и содержат пробиотики. К ним относятся йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, соленья, некоторые виды сыра и другие продукты.

Поддерживать уровень важных витаминов и минералов

Одним из значимых элементов для поддержания противовирусной защиты является цинк. Его влияние на иммунную систему начали широко изучать во время пандемии COVID-19.

Согласно исследованиям, в противовирусном иммунитете принимают участие 118 цинксодержащих белков, 11 из которых имеют непосредственное отношение к защите от коронавирусной инфекции. Известно, что противовирусные белки, имеющие в своём составе фрагменты с ионами цинка, способны распознавать и уничтожать РНК-содержащие вирусы. Цинк важен не только для поддержания противовирусной защиты, но и для активности клеточного звена иммунитета в целом, а это профилактика целого ряда инфекционных заболеваний.

Основными источниками цинка для человека являются продукты животного происхождения: мясо, яйца, различные сыры и молочные продукты. Также богаты микроэлементом чечевица, черника, семечки, орехи, бобовые и крупы.

Вторым важным нутриентом для иммунитета является витамин С. Он необходим для синтеза интерферона и некоторых цитокитов, играющих ключевую роль в противовирусной защите.

При приёме внутрь и всасывании в кровь витамин С быстро попадает в лейкоциты, усиливая их способность находить очаг инфекции.

Богаты витамином С чёрная смородина, киви, красный болгарский перец, гуава, клубника, апельсины, брокколи, лимоны, многие другие овощи и фрукты.

Наконец, для иммунной защиты важен витамин D. По словам Светланы Каневской, он стимулирует функцию макрофагов, наших клеток-защитников, и синтез защитных антител.

Важно сдать анализ на уровень витамина D и подобрать необходимую дозу препарата, так как с помощью пищевых продуктов восстановить его до нормы не удастся.