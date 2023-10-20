Учёные заявили о пользе отложенного на 30 минут будильника

Многие люди по утрам откладывают будильник в попытке поспать ещё немного. Учёные из Стокгольмского университета обнаружили, что дополнительные 30 минут, проведённые под одеялом, могут быть полезны для человека.

Отложенный будильник помогает человеку справиться с утренней сонливости и дарит бодрость после пробуждения. По мнению учёных, это связано с тем, что человек не сразу вырывается из фазы быстрого сна, а пробуждается постепенно.

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Если первый будильник прерывает фазу быстрого сна, дремота может дать возможность достичь более лёгкой стадии сна. Это может облегчить пробуждение и уменьшить усыпляющее воздействие инерции сна — переходного периода от сна к бодрствованию, характеризующегося ухудшением работоспособности и сонливостью.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Sleep Research.