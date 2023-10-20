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Диетолог назвал определённый способ употребления макарон, который может снизить риск рака

Диетолог назвал определённый способ употребления макарон, который может снизить риск рака
Макароны могут снизить риск рака
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Макароны, как правило, не относят к здоровым продуктам. Однако, как отметил диетолог Майкл Мосли, определённый способ употребления макарон может снизить риск возникновения рака.

По его словам, приготовление макарон, их охлаждение и повторный разогрев превращают углеводы в резистентный крахмал. Он действует как клетчатка и может снизить вероятность развития некоторых видов рака – кишечника и поджелудочной железы – почти на 50%.

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Резистентный крахмал присутствует в довольно больших количествах в чечевице, фасоли и цельнозерновых продуктах. Он также содержится в макаронах и картофеле.

«У меня есть замечательный способ его повысить. Нужно взять макароны или, может быть, картофель, приготовить их, затем охладить ночью в холодильнике, а затем разогреть».

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