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Японские учёные придумали правило пяти секунд, которое позволяет избежать заражения COVID-19

Японские учёные придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19
Правило позволяет избежать заражения COVID-19
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В Японии придумали правило пяти секунд, которое позволяет избежать заражения COVID-19 и другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет ТАСС.

Учёные из университетов Цукуба и Международного Тихоокеанского обнаружили, что пик заражения воздушно-капельными инфекциями, в том числе COVID-19 и гриппом, приходится на первые пять секунд после контакта с источником. Это открытие позволило сформулировать правило пяти секунд, которое может существенно снизить риск инфицирования.

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Авторы рекомендуют принимать меры предосторожности в первые пять секунд контакта с возможным источником вируса. В частности, японские учёные советуют задержать дыхание и соблюдать физическую дистанцию не менее одного метра.

Исследователи убеждены, что эти простые меры практически исключат риск заражения вирусом.

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