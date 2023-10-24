Учёные впервые намеренно заразили людей вирусом Зика

Впервые учёные намеренно заразили людей вирусом Зика, чтобы узнать, может ли такая стратегия помочь в тестировании вакцин против этого возбудителя. Об этом пишет Nature.

Вирус может вызывать серьёзные врождённые аномалии у детей, рождённых от инфицированных родителей. Всплеск неврологических врождённых проблем, связанных с вирусом Зика, который распространяется комарами, побудил ВОЗ объявить в феврале 2016 года чрезвычайную ситуацию.

Были предложены десятки кандидатов на вакцину, однако с момента первых вспышек число инфекций резко упало, что остановило ход клинических испытаний.

В 2022 году после длительного процесса решения этических проблем, связанных с исследованием, учёные набрали 28 здоровых женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Добровольцы согласились разместиться в исследовательском центре и оставаться там до тех пор, пока они не перестанут быть заразными.

Эксперты ввели 20 участникам один из двух штаммов вируса Зика и восьми — плацебо. Результаты показали, что два штамма Зика, введённые в ходе исследования, могут безопасно и эффективно использоваться для заражения участников испытаний вакцины. По оценкам, модель контролируемой инфекции у человека может быть использована в III фазе клинических испытаний эффективности вакцины.

Несмотря на небольшое количество случаев заболевания Зика, исследователи говорят, что важно продолжать усилия по разработке вакцины, поскольку вирус может вернуться.