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Эксперт заявил, что смерть человека можно предсказать за две недели до последнего вздоха

Эксперт заявил, что смерть человека можно предсказать за две недели до последнего вздоха
Смерть человека можно предсказать за две недели
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Процесс умирания начинается за две недели до последнего вздоха. Об этом написал эксперт по паллиативной помощи и научный сотрудник Ливерпульского университета Шеймус Койл в статье для The Conversation.

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Он объяснил, что способность выполнять простые повседневные задачи постепенно снижается ко дню смерти. Например, у человека могут возникнуть проблемы с проглатыванием пищи и питьём.

Как специалист по паллиативной медицине я считаю, что существует процесс умирания, который происходит за две недели до смерти. В это время состояние людей ухудшается. Как правило, они с трудом ходят и становятся более сонливыми – им удаётся бодрствовать всё меньшее и меньшее время. Ближе к последним дням жизни у них пропадает способность глотать таблетки или принимать пищу и напитки. Примерно в это время мы говорим, что человек «активно умирает», и обычно считаем, что жить ему осталось два-три дня.

Что происходит в организме во время этого процесса, неизвестно, но некоторые исследования предполагают, что в мозге происходит выброс большого количества химических веществ, включая эндорфины.

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