Эксперт заявил, что смерть человека можно предсказать за две недели до последнего вздоха

Процесс умирания начинается за две недели до последнего вздоха. Об этом написал эксперт по паллиативной помощи и научный сотрудник Ливерпульского университета Шеймус Койл в статье для The Conversation.

Он объяснил, что способность выполнять простые повседневные задачи постепенно снижается ко дню смерти. Например, у человека могут возникнуть проблемы с проглатыванием пищи и питьём.

Как специалист по паллиативной медицине я считаю, что существует процесс умирания, который происходит за две недели до смерти. В это время состояние людей ухудшается. Как правило, они с трудом ходят и становятся более сонливыми – им удаётся бодрствовать всё меньшее и меньшее время. Ближе к последним дням жизни у них пропадает способность глотать таблетки или принимать пищу и напитки. Примерно в это время мы говорим, что человек «активно умирает», и обычно считаем, что жить ему осталось два-три дня.

Что происходит в организме во время этого процесса, неизвестно, но некоторые исследования предполагают, что в мозге происходит выброс большого количества химических веществ, включая эндорфины.