Учёные выяснили, почему одни мужчины лысеют, а другие нет

Учёные обнаружили гены, которые могут вызывать облысение у мужчин. Команда из Боннского университета в Германии надеется, что её результаты помогут выявить пациентов из группы риска и улучшить методы лечения выпадения волос.

Авторы изучили генетические последовательности 72 469 мужчин, пытаясь выяснить, что может вызвать у них залысины или полное выпадение волос. Они определили пять генов, связанных с облысением: EDA2R, WNT10A, HEPH, CEPT1 и EIF3F, пишет Mirror.

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Наше исследование показывает, что HEPH также может играть в этом определённую роль. Гены CEPT1 и EIF3F расположены в генетических регионах, которые ещё не были связаны с выпадением волос по мужскому типу.

По словам учёных, знание этих генов поможет выявлять мужчин, которые подвержены повышенному риску облысения, и улучшить лечение для предотвращения облысения.