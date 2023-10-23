Академик Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» перестала защищать от COVID-19

Вакцина «Спутник V», разработанная в начале пандемии, перестала защищать от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, исходная вакцина защищала людей в первые два года после её регистрации. С появлением первых трёх вариантов «омикрона» её эффективность упала в восемь раз, а после выхода четвёртой и пятой версий – уже в 20 раз.

А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен») – это было в январе 2023 года, – «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было ещё летом прошлого года менять антигенный состав вакцины.

Александр Гинцбург подчеркнул, что разработаны новые варианты вакцин «Спутник V». Сейчас проводятся клинические испытания, которые планируется завершить 10 декабря. Академик добавил, что в гражданский оборот новый «Спутник» поступит в марте 2024 года.