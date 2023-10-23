Максим Фадеев рассказал, как ему удалось похудеть на 127 кг без операций

Максим Фадеев – пример настоящей силы воли и упорства. Работая над собой, продюсер сбросил 127 килограммов лишнего веса. Более того, с каждым годом его форма становится всё более подтянутой, а сам Фадеев признаётся, что чувствует себя только лучше.

По словам продюсера, похудеть ему удалось благодаря разработанной специально для него программе питания и тренировок. На протяжении всего пути Фадеева поддерживала врач Оксана Драпкина.

Недавно продюсер высказался по поводу нашумевшей истории со звёздным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Фадеев отметил, что он остается сторонником «здорового» похудения, а операции по уменьшению желудка или избавлению от обвисшей кожи – не то, к чему стоит прибегать.

Прежде, чем ставить свою жизнь на кон – подумаете, в чьи руки вы её вверяете. Берегите себя, дорогие женщины, от подлецов со скальпелем. Их сегодня очень много.

Похудение – это в первую очередь история про здоровье. Лишь грамотный подход обеспечит сохранность результатов и позволит избежать «откатов». Фадеев призвал любить себя и не мучить ради псевдокрасоты, которая рано или поздно обернётся боком.