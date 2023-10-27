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Нет времени на врачей? Этот тест с пищевой содой помогает проверить здоровье желудка

Нет времени на врачей? Этот тест с пищевой содой помогает проверить здоровье желудка
Тест на здоровье кишечника с использованием соды
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Специалист по комплексному питанию Мег Макдональд рассказала, как простой тест может помочь измерить уровень кислоты в желудке — ключевой показатель здоровья кишечника. Высокие показатели могут привести к вздутию живота, метеоризму, запорам и изжоге.

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Для теста нужно полстакана воды и четверть чайной ложки пищевой соды. Ингредиенты следует смешать и выпить утром натощак. После этого, по словам диетолога, требуется установить таймер и ждать отрыжку.

Пищевая сода в сочетании с кислотой в желудке должна создавать газ, вызывающий отрыжку. Если отрыжка не происходит по истечении двух минут, скорее всего, кислотность желудка низкая.

Мег Макдональд добавила, что желудочная кислота может истощаться при приёме некоторых лекарств или сильном стрессе.

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