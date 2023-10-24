Много ела и пила виски: 100-летняя женщина рассказала о неправильном образе своей жизни
Жительница Великобритании Эвелин Хикман недавно отпраздновала своё 100-летие. Она раскрыла свой секрет долголетия.
Женщина назвала шоколад и виски своим тайным оружием против старения, пишет Daily Mail.
У меня, должно быть, доброе сердце, потому что я ем много нездоровой пищи и употребляю виски.
Ранее пенсионерка работала в Министерстве обороны, проверяя боеприпасы во время Второй мировой войны, а позже – на заводе Fegg Hayes Mill. Эвелин пережила своего мужа, сына и внучку. У неё остался только правнук, которому сейчас 27 лет.
Женщина отпраздновала своё 100-летие в кругу семьи, друзей, бывших коллег и соседей. Друзья на вечеринке описали Эвелин как талантливую женщину, которая хорошо поёт, печёт, помогает другим и обладает прекрасным характером.
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