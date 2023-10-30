Доктор Мясников рассказал, помогает ли острый перец похудеть

В эфире телеканала «Россия» доктор Мясников, отвечая на вопросы зрителей, рассказал, действительно ли острый перец может помочь избавиться от лишних килограммов:

Да, это так. Действие острой пищи на желудочно-кишечный тракт стимулирует опорожнение желудка, быстрое прохождение пищи.

Доктор Мясников уточнил, что при неправильном питании острая пища не поможет похудеть. Например, если сдобрить большую тарелку пельменей острым перцем, то человек вряд ли увидит какие-то существенные изменения. Эффект будет только тогда, когда острые продукты — тот же молотый перец, перец чили или даже имбирь — добавляются к правильному, сбалансированному питанию.

Тогда это действительно будет способствовать снижению веса.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта необходимо проконсультироваться с врачами перед употреблением острых продуктов.