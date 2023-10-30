Доктор Мясников рассказал, помогает ли острый перец похудеть
В эфире телеканала «Россия» доктор Мясников, отвечая на вопросы зрителей, рассказал, действительно ли острый перец может помочь избавиться от лишних килограммов:
Да, это так. Действие острой пищи на желудочно-кишечный тракт стимулирует опорожнение желудка, быстрое прохождение пищи.
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Доктор Мясников уточнил, что при неправильном питании острая пища не поможет похудеть. Например, если сдобрить большую тарелку пельменей острым перцем, то человек вряд ли увидит какие-то существенные изменения. Эффект будет только тогда, когда острые продукты — тот же молотый перец, перец чили или даже имбирь — добавляются к правильному, сбалансированному питанию.
Тогда это действительно будет способствовать снижению веса.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта необходимо проконсультироваться с врачами перед употреблением острых продуктов.
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