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Доктор Мясников рассказал, могут ли острые приправы привести к развитию гастрита

Доктор Мясников объяснил, могут ли острые приправы привести к развитию гастрита
Могут ли острые приправы привести к гастриту
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Острый перец содержит много полезных веществ. Он является проверенным средством от язвы желудка, отметил в эфире телеканала «Россия» доктор Мясников.

Казалось бы, вызывает такой огонь во рту, а на самом деле воздействует на хеликобактер пилори (вызывает воспаление и повреждение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. – Прим. ред.), подавляя его жизнедеятельность. Как бы тренирует слизистую желудка: она становится более устойчива к кислому содержимому желудка.

Мясников отметил, что в рекомендациях по профилактике язвенного гастрита уже нет молока, но есть перец чили. Он положительно воздействует на слизистую желудка благодаря содержащемуся в нем капсаицину, который оказывает противовоспалительное, согревающее и анальгезирующее действие.

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Между тем доктор добавил, что, если у человека уже есть гастрит, употребление острой пищи может вызвать неприятные ощущения, такие как изжога и несварение желудка. Таких продуктов при гастрите нужно избегать.

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