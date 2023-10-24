Доктор Мясников рассказал, как не допустить, чтобы ОРВИ переросла в воспаление лёгких

Пневмония является ведущей причиной инфекционной смерти. Что нужно делать, чтобы ОРВИ не переросла в воспаление лёгких, в эфире телеканала «Россия» рассказал доктор Мясников.

Пневмония несёт особую опасность для людей старше 65 лет. По словам Мясникова, в этом возрасте смертность от инфекции составляет 12%. Также ещё 25% умирают в течение трёх месяцев.

Итого смертность больше 30%. Поэтому взрослому человеку надо обязательно быть привитым.

Также в группу риска попадают курильщики, люди с хроническими заболеваниями (особенно лёгких), с удалённой селезёнкой.

Защититься от пневмонии поможет вакцинация от пневмококка: полисахаридная или соединённая вакцина. Первую получают взрослые и дети от двух лет, вторую – дети до двух лет. По словам Мясникова, прививаться обязательно нужно людям старше 65 лет, а также всем детям и взрослым при наличии факторов риска.

Чтобы ОРВИ не переросла в воспаление лёгких, нужно заранее предпринимать меры, говорит врач.

Надо было за несколько месяцев до этого худеть, тренироваться, закаляться, лечить свой диабет, чтобы был иммунитет, чтобы встретить его. Но мы же об этом не думаем, те же прививки мы не делаем.

Если человек из группы риска заболеет ОРВИ, то при присоединении пневмонии поможет только своевременное лечение.

Реально вы ничего сделать не сможете. Это лотерея.