Этот популярный напиток улучшает сексуальную жизнь. Как именно, объяснил врач

Ни для кого не секрет, что утренний кофе дарит заряд энергии на предстоящий день. Однако, по словам хирурга Карана Раджана из Великобритании, у этого напитка есть и другой неожиданный эффект – улучшение сексуальной жизни.

В низких дозах кофеин оказывает в основном сосудосуживающее действие. Но в очень высоких дозах он оказывает преимущественно сосудорасширяющее действие, то есть расширяет сосуды, улучшая кровообращение.

Сексуальное возбуждение и оргазмы тесно связаны с количеством крови, текущей вниз, поэтому лучшая циркуляция означает больший приток к эректильной ткани.

Таким образом, у вас больше шансов достичь пикового состояния возбуждения, которое подготавливает почву для сильного оргазма.