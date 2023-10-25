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Этот популярный напиток улучшает сексуальную жизнь. Как именно, объяснил врач

Этот популярный напиток улучшает сексуальную жизнь. Как именно, объяснил врач
Действительно ли кофе улучшает сексуальную жизнь
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Ни для кого не секрет, что утренний кофе дарит заряд энергии на предстоящий день. Однако, по словам хирурга Карана Раджана из Великобритании, у этого напитка есть и другой неожиданный эффект – улучшение сексуальной жизни.

В низких дозах кофеин оказывает в основном сосудосуживающее действие. Но в очень высоких дозах он оказывает преимущественно сосудорасширяющее действие, то есть расширяет сосуды, улучшая кровообращение.
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Сексуальное возбуждение и оргазмы тесно связаны с количеством крови, текущей вниз, поэтому лучшая циркуляция означает больший приток к эректильной ткани.

Таким образом, у вас больше шансов достичь пикового состояния возбуждения, которое подготавливает почву для сильного оргазма.
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