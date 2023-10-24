Бывшая любовница Дэвида Бекхэма рассказала всю правду об изменах футболиста

Пара Дэвида и Виктории Бекхэм вот уже больше 20 лет считается одной из наиболее образцовых и счастливых. Тем не менее в СМИ регулярно появлялись слухи об изменах бывшего футболиста, однако супруги предпочитали на эту тему не распространяться.

В недавно вышедшем документальном фильме «Бекхэм» Виктория Бекхэм приоткрыла завесу тайны. Она призналась, что в нулевых их семья действительно столкнулась с тяжёлым кризисом. Виктория рассказала, что Дэвид изменял ей со своей помощницей Ребеккой Лоос.

После откровений дизайнера Ребекка столкнулась с волной критики в свой адрес. Молчать она не стала, а решила рассказать свою версию произошедшего. Лоос уверяет, что Бекхэм был большим любителем веселья, а обстановка к этому часто располагала. Она утверждает, что бывший футболист довольно часто изменял Виктории, а происходило это далеко не с ней одной.

Несмотря на предательство, Виктория смогла простить мужа. За годы совместной жизни Бекхэмы построили внушительный капитал и стали родителями троих сыновей и дочери. Сам футболист ранее попросил прощения у жены:

Я не знаю, как мы прошли через это. Виктория для меня всё. Видеть, что она испытывает такую боль, было адски тяжело.