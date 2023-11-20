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Обратите внимание: изменение формы ногтей может предупреждать о раке

Обратите внимание: изменение формы ногтей может предупреждать о смертельной болезни
Изменение формы ногтей может предупреждать о раке
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Одним из признаков смертоносного рака лёгких является изменение формы пальцев и ногтей. Об этом предупреждают специалисты благотворительного фонда Cancer Research UK.

Ранним симптомом этого вида рака может быть так называемый синдром барабанных палочек. Сначала основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ногтевым ложем – блестящей. После этого ногти начинают искривляться, утолщаться, а первые фаланги пальцев – увеличиваться в размерах, опухать. Помимо этого, пациенты могут ощущать покалывание и онемение в пальцах.

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Также, по данным экспертов, на рак лёгких могут указывать постоянный кашель, постоянные инфекции грудной клетки, кашель с кровью, одышка, необъяснимая потеря веса и усталость без видимой причины.

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