Смертность растёт: в России за неделю от COVID-19 умерли 50 человек

В России растёт смертность от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют обновлённые данные федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

За неделю, с 16 по 22 октября, в стране было зарегистрировано 50 смертей от ковида. Это на 16% больше, чем неделей ранее, когда от вируса скончались 43 пациента.

Выросла и сама заболеваемость COVID-19 – на 20,1% по сравнению с предыдущей неделей. С 16 по 22 октября в России выявлено 19 922 случая болезни, 3172 пациентам потребовалась госпитализация.

В Москве за этот период ковидом заболели 4392 человека, из них 545 лечатся в стационарах. Умерли от вируса восемь человек.

По данным оперштаба, самое большое число умерших на прошлой неделе было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, где от инфекции скончались 13 пациентов.