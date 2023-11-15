В Нигерии сотни человек умерли из-за вспышки опасной болезни

Нигерия переживает самую страшную вспышку дифтерии. Как сообщает MedicalXpress, в стране в Западной Африке зарегистрировали более 14 случаев заболевания и около 800 случаев смерти.

Дифтерия распространилась почти на половину из 36 штатов страны, причём на Кано приходится бóльшая часть случаев заболевания и смерти.

Дифтерия – очень заразное и потенциально опасное для жизни бактериальное заболевание, поражающее дыхательные пути и кожу. Без лечения умирают 50% больных, а при своевременной терапии смертность составляет 5%. Самыми уязвимыми группами населения являются женщины и дети в возрасте до пяти лет.

Плановая иммунизация в Нигерии резко упала после пандемии, когда внимание всего мира было сосредоточено на сдерживании распространения COVID-19. Глава местного управления здравоохранения Абубакар Лабаран Юсуф заявил, что на штат Кано приходится 80% случаев заражения дифтерией в Нигерии, потому что жители пропускали плановую иммунизацию в течение 19 месяцев.