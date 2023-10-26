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Как выглядит самая красивая легкоатлетка в повседневной жизни

Самая красивая легкоатлетка показала, как выглядит в повседневной жизни
Алиса Шмидт
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24-летняя Алиса Шмидт без сомнений заслуживает титул одной из самых красивых спортсменок мира. Девушка родилась в Германии, но завоевала любовь поклонников лёгкой атлетики из разных стран. На её социальные сети подписаны миллионы человек, а её публикации собирают десятки тысяч лайков.

Алиса готова напрочь разрушить убеждение, что спортсменки – это исключительно про любительниц объёмной одежды и кроссовок. Девушка регулярно делится снимками в женственных нарядах, восхищая фанатов.

Фото: из личного архива Алисы Шмидт

На днях девушка выложила на своей странице ролик, в котором показала, как выглядит, когда проводит время, не занимаясь спортом. Алиса предстала перед подписчиками в красном топе, юбке в пол и с распущенными волосами. Поклонники засыпали девушку комплиментами, отмечая, что ей очень идёт этот образ.

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