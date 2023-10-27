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Нейробиолог: привычка проверять утром телефон разрушительна для мозга

Нейробиолог предупреждает: привычка проверять утром телефон разрушительна для мозга
Проверять утром телефон опасно
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Тянуться к телефону сразу после пробуждения – плохая идея. Нейробиолог Эмили Макдональд рассказала, почему такая привычка разрушительна для мозга.

Эксперт пояснила, что при пробуждении мозг начинает производить альфа-волны, которые способствуют общей умственной координации, спокойствию, бдительности и обучению. Они сообщают организму, что человек находится в состоянии спокойного бодрствования.

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В этот момент человек особенно восприимчив к любой информации. Таким образом, он сам программирует свой день.

Это снижает уровень дофамина на весь день, поэтому затем мы продолжаем проверять наши телефоны снова и снова.

Именно поэтому Эмили Макдональд не рекомендует просматривать новостную ленту или сидеть в соцсетях сразу после пробуждения.

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