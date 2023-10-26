Постройневшая после родов Кристина Агилера похвасталась роскошной фигурой

Красотка Кристина Агилера любит удивлять поклонников не только эпатажными образами, но и неожиданными изменениями во внешности. Если к постоянной смене причёски 42-летней звезды фанаты уже привыкли, то новая фигура певицы производит настоящий фурор.

Кристина всегда отличалась пышными формами. Многие годы исполнительница боролась с лишним весом, особенно после рождения двоих детей. Однако Кристина не отступала от своей цели и продолжала работать над собой.

Фото: из личного архива Кристины Агилеры

Звезда рассказала, что заметно похудеть ей удалось благодаря жёсткой дисциплине, здоровому образу жизни и диете. Она отметила, что её рацион предполагал чередование продуктов различных цветов. В день певица съедала не более 1600 калорий.

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Теперь же постройневшая певица активно хвастается своей идеальной фигурой в социальных сетях, чем несказанно радует фанатов. Поклонники не сомневаются, что артистка сможет не только поддерживать вес после похудения, но и добьётся ещё более впечатляющих результатов.