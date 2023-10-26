Самая сексуальная футбольная болельщица позировала в обнимку с Дрейком

Футбол обожают не только мужчины. Представительницы прекрасного пола тоже ходят на стадион и болеют за любимые команды. Некоторые девушки настолько выделяются среди мужской публики на трибунах, что моментально становятся популярнее самых именитых футболистов.

Так, популярная футбольная болельщица Ивана Кнолль из Хорватии продолжает радовать любителей футбола своими снимками. Вчера она выложила фотографию, на которой позирует в обнимку с известным рэпером Дрейком по случаю его дня рождения. Исполнитель, как и Кнолль, обожает футбол.

Фото: Из личного архива Иваны Кнолль

Напомним, модель прославилась во время проходившего в 2022 году в Катаре чемпионата мира по футболу. Девушка регулярно попадала в объективы в нарядах, которые подбирала в соответствии с цветами формы хорватской сборной. Каждое появление Иваны на стадионе становилось праздником, после которого красотка получала десятки предложений руки и сердца.