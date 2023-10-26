Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Самая сексуальная футбольная болельщица позировала в обнимку с Дрейком

Самая сексуальная футбольная болельщица позировала в обнимку с Дрейком
Ивана Кнолль
Аудио-версия:
Комментарии

Футбол обожают не только мужчины. Представительницы прекрасного пола тоже ходят на стадион и болеют за любимые команды. Некоторые девушки настолько выделяются среди мужской публики на трибунах, что моментально становятся популярнее самых именитых футболистов.

Так, популярная футбольная болельщица Ивана Кнолль из Хорватии продолжает радовать любителей футбола своими снимками. Вчера она выложила фотографию, на которой позирует в обнимку с известным рэпером Дрейком по случаю его дня рождения. Исполнитель, как и Кнолль, обожает футбол.

Фото: Из личного архива Иваны Кнолль

Напомним, модель прославилась во время проходившего в 2022 году в Катаре чемпионата мира по футболу. Девушка регулярно попадала в объективы в нарядах, которые подбирала в соответствии с цветами формы хорватской сборной. Каждое появление Иваны на стадионе становилось праздником, после которого красотка получала десятки предложений руки и сердца.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android