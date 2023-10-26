Футболист Василий Маврин объяснил, почему после 4 лет вегетарианства снова стал есть мясо

​Василий Маврин, ⁠полузащитник футбольного клуба «Титан», главный тренер академии Александра Мостового, тренер команд «Локомотив», «Спартак», поделился своим опытом вегетарианства. На протяжении четырёх лет спортсмен не ел мясо, но от других продуктов животного происхождения не отказался.

После рождения дочери Василий испытал упадок сил, который связал с нехваткой белка в рационе. По его словам, именно в тот период он решил отказаться от вегетарианского образа жизни, который, по его мнению, не подошёл ему. Предположения футболиста позже подтвердили заключения врача в рамках медицинского обследования.

Я не был мясоедом никогда. Если на чаше весов были шоколадка или кусок мяса, всегда выбирал что-то сладенькое. Поэтому решил: буду вегетарианцем! Но когда мне понадобилась операция из-за травмы, сделал генетический тест. Позже увидел, что в нём было написано — категорически запрещено вегетарианство

Подробнее смотрите в новом выпуске шоу «Испытано на себе».