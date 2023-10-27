«Да ты просто отстой»: Арнольд Шварценеггер признался, что недоволен своей фигурой

Казалось бы, кому как не Арнольду Шварценеггеру быть довольным своей фигурой? Но не тут-то было. В недавнем интервью Железный Арни признался, что совершенно не в восторге от своего отражения в зеркале.

Актёр рассказал, что с годами его мышцы стали слишком дряблыми и потеряли былую мощь. Шварценеггер отметил, что ему крайне трудно смириться с тем, что молодость, а вместе с ней и спортивная сноровка давно остались где-то в прошлом. По его словам, ещё в 49 лет он почувствовал себя «испорченным товаром», когда перенёс операцию на сердце.

«Каждый день я смотрю на себя в зеркало и думаю: «да ты просто отстой», — признаётся актер, которому в этом году исполнилось 76 лет.

Несмотря на возраст, Шварценеггер всё же не бросает занятия спортом. Звезда Голливуда ведёт здоровый образ жизни и по мере возможности проводит тренировки. Кроме того, актёр не прекращает сниматься. Так, весной вышел сериал «Фубар» с его участием. В нём Железный Арни сыграл секретного агента ЦРУ.