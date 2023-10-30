Мария Кожевникова рассказала, на сколько килограммов поправилась после четвёртых родов

Всего месяц назад в жизни Марии Кожевниковой произошло чудесное событие – она в четвёртый раз стала мамой. Беременность и роды всегда вносят свои коррективы в организм женщины, а Мария исключением не стала. Артистка призналась, что набрала 30 килограммов.

Фото: из личного архива Марии Кожевниковой

Мария рассказала, что все четыре беременности дались ей с большим трудом. После рождения каждого ребёнка ей приходилось долго и упорно восстанавливать фигуру. Она отметила, что худеет исключительно под присмотром специалистов, и призывает каждого, кто недоволен собой, не мучать себя:

Хочу поддержать всех девочек, девушек, женщин и бабушек, всех кто недоволен своим отражением всё у нас получится!!! Если поставить себе цель и правильно, без НАСИЛИЯ, это важно, идти к ней, то результат обязательно будет.

Несомненно, Мария права. Похудение должно быть не мучением, а путём к хорошему самочувствию и прекрасному настроению. Только бережное отношение к своему здоровью может привести к качественному результату без откатов и других негативных последствий.