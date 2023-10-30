42-летняя Алессандра Амбросио показала роскошную фигуру в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в годы легендарных показов Victoria's Secret была одним из главных «ангелов». Во время любого выхода девушка приковывала к себе внимание публики и, более того, даже сейчас, 42-летняя манекенщица не теряет хватку.

Алессандра регулярно радует поклонников своими яркими появлениями. Причем ей не обязательно надевать лучшие наряды для того, чтобы выглядеть на все сто. Например, даже в обыкновенном бикини девушка обращает на себя внимание. Фигура супермодели по праву может называться идеалом.

Фото: из личного архива Алессандры Амбросио

«Как она это делает? Мне 40, и я бы всё отдала, чтобы иметь такое же тело», – пишут в комментариях под публикациями с фотографиями Амбросио её подписчицы.

Фанаты модели надеются, что однажды смогут раскрыть её секрет вечной молодости и стройности. Сама же Алессандра рассказывала, что придерживается особого подхода к питанию и регулярно тренируется. Большую часть времени супермодель проводит на солнечном побережье Калифорнии, поэтому активности на свежем воздухе в том числе положительно сказываются на фигуре и внешности красотки.