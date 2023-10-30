Скоро на прилавках магазинов: cверчки могут стать ингредиентом выпечки, конфет и макарон

В России в ближайшее время могут запустить производство еды из сверчков. Насекомое станет основным ингредиентом печенья, шоколадных конфет, макарон и других продуктов, пишут «Известия».

В Ставропольском крае предприниматель Антон Стокоз уже два года занимается производством муки для кулинарных изделий из сверчков. По его словам, насекомым нужна определённая температура и влажность и строгий рацион: они питаются исключительно, кабачками, тыквой и кукурузой.

В сверчковой муке содержится до 75 г белка в 100 г продукта. В обычной муке от 2 до 5 г белка. Кроме того, содержится железа больше, чем в говяжьей печени.

После термообработки из замороженных сверчков производят муку, которую и добавляют в тесто. Исследования показали, что такая мука не оказывает негативного влияния на организм человека, добавил предприниматель.

По словам кандидата экономических наук Инны Литвиненко, мука из насекомых позволит решить проблему голода. Между тем, главный технолог пищевого производства Зинаида Руденко предупреждает, что при неправильной обработке сверчки могут представлять опасность для человека: вызвать аллергию или передать личинки глистов.