Елена Перминова похвасталась идеальной фигурой во время отдыха на Мальдивах

37-летняя Елена Перминова – обладательница идеальной фигуры. В это сложно поверить, но модель четырежды мама, а ведь из года в год она выглядит словно статуэтка. Елена вместе с супругом и детьми отдыхает на Мальдивах. Девушка признаётся, что ужасно переживала о том, что не сможет поддерживать правильное питание в отпуске из-за формата «ультра всё включено».

Оказалось, что опасения Перминовой напрасны. Модель не привыкла без движения лежать на пляже и без конца уплетать вкусности. Елена выложила кадры, на которых похвасталась идеальной фигурой.

Фото: из личного архива Елены Перминовой

Перминова отметила, что домой вернётся не только с ровным загаром, но и с ещё более рельефными формами.

Пост о разрушении стереотипов о Мальдивах. Результат отдыха на фото. Самый активный отпуск за последнее время, активности каждый день и никакого режима тюленя на пляже, как принято считать о Мальдивах.

Перминова всегда была сторонницей здорового образа жизни. Именно поэтому в её просторном подмосковном доме есть всё необходимое для того, чтобы в любой момент можно было сжечь лишние калории. Елена с удовольствием занимается в собственном спортзале и плавает в бассейне.

А в новом шоу «Испытано на себе» футболист Василий Марин рассказал о своём режиме питания и тренировках.