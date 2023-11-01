Врач объяснила, почему в холодную погоду чаще всего случаются инсульты и инфаркты

Переохлаждение организма несёт определённые риски и особенно опасно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Избыточная смертность, связанная с холодом, начинается, когда температура падает ниже 12°C, предупредила доктор Дебора Ли.

В холодную погоду риск инсульта или сердечного приступа увеличивается вдвое.

Чтобы поддерживать внутреннюю температуру тела, организм отводит кровь от периферии – пальцев рук и ног – поэтому эти кровеносные сосуды сужаются. Из-за этого сердцу приходится работать сильнее, чтобы протолкнуть кровь через более узкие кровеносные сосуды, объяснила эксперт.

Это не проблема для здоровых людей, но для тех, у кого уже есть атеросклероз коронарных артерий, дополнительный дискомфорт в виде переохлаждения может спровоцировать приступ стенокардии или даже сердечный приступ. Дебора Ли добавила, что низкие температуры также делают кровь более густой и липкой, что повышает вероятность её свёртывания.