Врач на пенсии – 64-лентяя Кэтрин Мэнникс – рассказала, как выглядят последние мгновения перед смертью. Женщина проработала 30 лет врачом паллиативной помощи.

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Пытаясь развеять некоторые страхи, связанные со смертью, она сказала, что к концу жизни многие люди остаются без сознания. По словам женщины, это не пугающее психическое состояние, это состояние незнания.

Первое, что бросается в глаза, это то, что организм начинает «разряжаться», почти как в случае со старым мобильным телефоном, когда аккумулятор не держит заряд. А зарядное устройство – это сон. Больше, чем еда, больше, чем питьё. И на самом деле многие умирающие люди не чувствуют особого голода, и это нормально. Они умирают не потому, что не едят. Они не едят, потому что их тело умирает.

Кэтрин Мэнникс добавила, что со временем людям требуется больше сна, чтобы у них было достаточно энергии. В последние же мгновения своей жизни они переходят в бессознательное состояние.